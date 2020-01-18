Москва, , 03:50 — REGNUM Окончательное решение о новом регламенте медицинского осмотра водителей будет принято в феврале. Об этом 17 января заявил на форуме «Здоровая Москва» главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России президент Московского научно-практического центра наркологии Евгений Брюн.

По его словам, в настоящее время проходит обсуждение проблема раннего выявления употребления водителями алкоголя и наркотиков. Брюн выразил мнение, что приказ о новых правилах медосмотра, реализацию которого ранее отложили на июль, будет принят «в той или иной части».

Как сообщало ИА REGNUM, новый порядок получения справок, необходимых для получения водительских прав, должен был начать действовать 22 ноября 2019 года, но был перенесен на 1 июля 2020 года. Решение о переносе было принято после появления огромных очередей в невродиспансерах из-за увеличения стоимости медосмотра и заявления российского президента Владимира Путина, назвавшего данную ситуацию «чушью».

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