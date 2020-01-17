Таллин, , 21:34 — REGNUM Создатели популярной ролевой игры Disco Elysium рассказали, какие произведения искусства и культурные явления вдохновили их на реализацию этого проекта. Соответствующую заметку они опубликовали 17 января на странице проекта в Steam.

Стоит отметить, что создатели Disco Elysium представили довольно большой список произведений из разных жанров и направлений.

Особо отметить можно следующие из них: игры Planescape: Torment и Kentucky Route Zero, творчество Братьев Стругацких, Эмиля Золя, Дэшила Хэммета, Чайна Мьевиля, сериалы «Настоящий детектив», «Прослушка», «Щит», творчество художников Ильи Репина, Василия Кандинского, Алекса Каневского и Дженни Савиль, а также музыка группы British Sea Power.

Напомним, релиз Disco Elysium на ПК состоялся 15 октября 2019 года. Геймерам предлагается управлять полицейским-алкоголиком, который ведёт расследование убийства в небольшом вымышленном городке Ревашоль.

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