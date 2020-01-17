Варшава, , 19:26 — REGNUM Многопользовательский режим вряд ли появится в Cyberpunk 2077 в 2021 году. Об этом 17 января сообщил портал DSOGaming.

«Представляется маловероятным, что релиз мультиплеера в Cyberpunk 2077 состоится в 2021 году», — сообщила студия CD Projekt RED, отметив, что она вынуждена сообщить это с учётом того, что релиз игры был отложен, а также того, что сразу после выхода игры произойдёт серия других запланированных событий.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что релиз Cyberpunk 2077 бы отложен на 17 сентября 2020 года. Разработчики сообщили, что игра почти полностью готова, однако им требуется дополнительное время для её тестирования и «полировки».

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