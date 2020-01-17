Бишкек, , 17:31 — REGNUM В последнее время в Киргизии выросло количество случаев семейного насилия, в ходе которых в роли пострадавших выступают мужчины. Об этом сегодня, 17 января, на пресс-конференции заявил начальник службы общественной безопасности МВД Улан Рысбеков, передает «Кабар».

»Есть такие женщины, которые бьют своих мужей и других членов семьи. Также выгоняют супругов из дома», — уточнил представитель правоохранительных органов.

Рымбеков также отметил, что в 2019 году в Киргизии было выдано 393 охранных ордера на защиту пострадавших мужчин. Всего же такие ордера получили 6 145 жертв семейного насилия.

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