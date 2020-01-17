Москва, , 17:05 — REGNUM Главными новостями уходящей недели стали послание президента Федеральному собранию и отставка правительства, но не только они привлекали внимание телеграм-каналов. Шестипалый волк, чудотворная кошка, международный бал дворников, виртуальная городская пушка и избавление от елок — читайте самые занимательные новости из регионов.

Центральный федеральный округ

В Рязани решили экстравагантно проводить новогодние праздники. Городская администрация устроит «Метание новогодних елок». Оно пройдет в местном Лесопарке, пишет «РязТрепали». Победителям вручат призы, а елки отправят на переработку.

В Белгородской области обсуждают судьбу деревни, которую строили для съемок фильма «Союз спасения». На возведение декораций было потрачено более 30 миллионов рублей. После съемок кинематографисты подарили деревню региону, который теперь не знает, что с ней делать. В управлении культуры решили ее разобрать и передать в музей. Краеведы предлагают ее сохранить и превратить в туристический объект, узнал «Фонарь». Каждая сторона выдвигает свои аргументы, и непонятно, чье мнение победит.

В Воронеже, наоборот, решили реконструировать парк с поэтичным названием «Дельфин». За два года в нем хотят создать террасу, смотровую и детскую площадки, зал для киберспорта и даже поставить маяк. «Задумка интересная, но все же стоит контролировать, чтобы ненароком не вырубили парк и не настроили жилых домов», — опасается «Черноземец», хорошо знакомый с местными реалиями.

Северо-Западный федеральный округ

В Петербурге тем временем появился необычный арт-объект: на пустом постаменте для статуи художница написала «Никто». Получился памятник никому. Коммунальные службы быстро закрасили надпись, после чего художница написала «Никто II». История опять повторилась, и теперь постамент получился памятником Никому Третьему, рассказывает FlashPiter. Надо полагать, будет продолжение этой истории.

Другое событие в Петербурге — скандал с нехваткой хлеба. В соцсетях один человек написал, что в соседнем магазине нет хлеба, другой подтвердил, что там в самом деле трудно купить хлеб, особенно по вечерам. Падкие до сенсаций журналисты раздули новость и печатали статьи с заголовками «Петербуржцы заявили о нехватке хлеба в магазинах». «Сразу представляется Петроград 1917-го. Женщины и гимназисты, высыпавшие на улицы. Хвосты у продуктовых магазинов. Казачьи патрули на улицах. Демонстрации под лозунгами «мира и хлеба». Я понимаю про кликабельность и просмотры, но на фоне приближающегося Дня снятия блокады такие «новости» выглядят более чем странно», — оценил работу коллег автор канала «Записки декабриста».

Приволжский федеральный округ

Самая громкая новость Поволжья пришла из Стерлитамака, где неизвестный выкрал 1 миллион рублей из собачьей будки. Подробностей преступления пока немного. Как пишут «Новости Башкирии и Уфы», деньги принадлежали 45-летнему бизнесмену, хозяину собаки и, соответственно, будки, почему-то решившему использовать ее вместо банка.

Тем временем в Самаре полным ходом идет ликвидация новогодних елок. К радости горожан, здесь запустили обещанную переработку отслуживших деревьев, которые теперь станут подстилом для животных в зоопарке. Уже собрано более тысячи елок. По этому поводу «Злой самаритянин» написал: «Ведь, вроде, мелочь — а приятно. Совсем по-другому смотришь на елочки в сугробах, зная, что они еще послужат. Отступает ощущение разрухи».

Уральский федеральный округ

Пока вся планета обсуждает пожары в Австралии, жители Свердловской области с удивлением обнаружили, что дым от пожаров над несанкционированной свалкой на «Уралмаше» виден уже из космоса. «Еще пара недель бездействия мэрии, и мы опередим Австралию с ее лесными пожарами», — опасается «Зеленый Урал».

Сибирский федеральный округ

В Омске похожая проблема, на которую несколько курьезно отреагировали официальные органы: в МЧС посоветовали омичам не выходить на улицу, а в Росприродназоре опровергли загрязнение. «Омск — город контрастов. И парадоксов», — прокомментировал ситуацию «Сибирский панк».

В Красноярске между тем удивляются твиттер-аккаунту пушки на Караульной. Ее давно уже нет, но аккаунт пушки регулярно, каждый день, ровно в полдень, отмечает ее выстрел: «БА-БАХ!». «Забавно и немного грустно», — пишет «Стрелка».

Южный федеральный округ

«Телетайп Краснодара» рассказал про жителя Новороссийска, который разместил объявление о продаже чудотворной кошки по кличке Дуся. По словам ее хозяина, кошка обладает даром врачевания. Он взял ее в дом пару лет назад, когда выходил с кладбища. С тех пор кошка ему постоянно снится и дает дельные советы, в том числе предложила продать ее за 20 миллионов рублей.

В краснодарском магазине случился необычный дебош: ростовые куклы — зебра и ее напарник, какой-то розовый зверь — попытались украсть бутылку виски и поскандалили с сотрудниками магазина. К визиту полиции куклы правильно оценили свое поведение и за алкоголь расплатились. «А потом у меня спрашивают, почему я от этих аниматоров на Красной шарахаюсь, как черт от ладана. Интуиция. Кто знает, что на уме у той гигантской зебры, которая к тебе шагает с распростертыми копытами», — пишет «Кубанская телега».

В Ялте решили провести Первый международный бал дворников, на который пригласят гостей из городов-побратимов и стран ближнего зарубежья. «Мужчины будут одеты в парадную форму дворников, а женщины, как и положено, в традиционные бальные белые платья», — передают «Телеграммы из Крыма».

»Сталингумрак» рассказал о подготовке к купанию по случаю Крещения. На заседании Совета атаманов в волгоградской Михайловке купаться казакам не рекомендовали, чтобы не утонули, и посоветовали просто отслужить коллективное богослужение. «С учетом того, что крещенские морозы опаздывают, в этом году лучше никому вообще не купаться в проруби», — считает автор канала.

Северо-Кавказский федеральный округ

«Спросите у Расула» сообщил печальную новость о сайте Минэкономразвития Республики Ингушетия, который не работает уже несколько месяцев. Его просто заблокировали, по-видимому, за неуплату обслуживания доменного имени. Хочется верить, что сайт все же найдет средства для оплаты и снова начнет работать.

Дальневосточный федеральный округ

Во Владивосток прибыли долгожданные трамваи, списанные из Москвы. «Это для москвичей трамваи б/у, а для местных они совершенно новые. Поэтому пришлось под столичный транспорт обучать водителей. Совсем скоро трамваи выйдут на линии. И все увидят, как похорошел Владивосток при Собянине!» — шутит «Право руля!«

В Магадане, проводив Новый год, уже готовятся к юбилею Победы. Мэрия решила выставить на обозрение стволы танков. «На наш взгляд, это очень необычное решение, — пишет «Смотровая вышка», — это уже какой-то постмодернизм, простите за выражение. Только представьте: 9 мая, повсюду праздник, наш парк Победы — и два ствола. Как их вообще планируют установить? Дулами в небо или положить на постамент? В общем, пока больше вопросов, чем доверия к такой нетривиальной инициативе».

А на Сахалине вовсю обсуждают странные следы, которые оставил на снегу то ли волк, то ли собака. У животного, вроде бы, шесть пальцев на лапе. «Чтобы окончательно сказать, кому принадлежат обнаруженные следы, специалистам надо изучить всю цепочку следов зверя», — сообщил «Японский телеграф».

Такими историями развлекали телеграм-каналы своих читателей на уходящей неделе. Продолжение в следующую пятницу.