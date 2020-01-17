Воронеж, , 16:49 — REGNUM Только пять мест для купаний на Крещение будет оборудовано в Воронеже в этом году, сообщили в пресс-службе администрации города. В 2018 году, уточнили в мэрии, действовало девять мест.

Купели, в которых горожане смогут принять участие в крещенских купаниях 18−19 января, буду установлены на реке Усманка у Троицкого храма (Боровое) и у дома №1в на улице Пляжной (Боровое), на Воронежском водохранилище у Успенского храма, у святого источника на улице Софьи Перовской и на Воронежском водохранилище у Адмиралтейской площади.

«Невозможность оборудовать оставшиеся 4 объясняется малой толщиной льда или его отсутствием, опасным входом со стороны берега или большим расстоянием от берега до требуемой глубины», — уточнили в мэрии.

На оборудованных местах обещают обустроить раздевалки, биотуалеты, наружное освещение, пункты обогрева, будут дежурить спасатели и медики.

Мэрия и представители МЧС просят воронежцев купаться на Крещение только в оборудованных местах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее администрация Воронежа сообщала о семи официальных местах для купаний. Между тем, качество воды в местах для крещенских купаний проверили специалисты Роспотребнадзора. Выяснилось, что вода не соответствует гигиеническим нормативам в пяти традиционных местах купаний в Воронеже, в том числе — в двух местах на Усманке и у собора Успенской Богоматери, указанных в числе официально оборудованных.

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