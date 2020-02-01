Москва, 1 февраля 2020, 00:50 — REGNUM Война. Хроника 1941−1945 г.г.
1 февраля
1 февраля 1942 года силы Западного фронта вошли в Вязьму, но завладеть городом не смогли.
1 февраля 1944 года войска Ленинградского фронта, продвигаясь на нарвском направлении, форсировали реку Луга и освободили город Кингисепп.
1 февраля 1945 года войска 1-го Украинского фронта пересекли германскую границу западнее Лешно и заняли города Шлезирзе и Франштадт.
Части 1-го Белорусского фронта вышли в район Франкфурта-на-Одере, завершили окружение гарнизона противника в городе Шнайдемюль и заняли город и железнодорожный узел Штеттин