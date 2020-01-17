Турин, Италия, , 16:29 — REGNUM Профсоюзы работников общественного транспорта Турина в пятницу, 17 января, сообщили о переносе ранее намеченной на 24 января всеобщей забастовки.

В Турине из-за смога введены ограничения на движение автомобилей, в такой ситуации профсоюзы сочли необходимым перенести свою акцию.

Работники транспортной сферы недовольны новыми мерами властей в сфере транспорта, они полагают, что в случае утверждения обсуждаемых решений уровень их заработных плат снизится.