Ростов-на-Дону, , 15:17 — REGNUM Ленинский районный суд Ростова-на-Дону освободил из-по домашнего ареста заместителя донского губернатора, обвиняемого в превышении должностных полномочий.

«Ходатайство следователя о продлении домашнего ареста в отношении [Сергея] Сидаша рассмотрели 15 января и оставили без удовлетворения. Решение ещё не вступило в силу и может быть обжаловано», — цитирует «Интерфакс-Юг» представителя суда.

ИА REGNUM напоминает, что Сидаш, курирующий сферу ЖКХ в донском правительстве, стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий при строительстве стадиона «Ростов Арена». Поставки песка обернулись хищением 220 млн рублей их бюджета.

Ещё одним фигурантом дела является бывший министр строительства, архитектуры и территориального развития региона Николай Безуглов. Он также находится под домашним арестом.

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