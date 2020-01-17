Екатеринбург, , 14:55 — REGNUM «Бунт хирургов» в Нижнем Тагиле произошёл из-за большой нагрузки на врачей и неправильного распределения премий. Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщает ИА REGNUM.

По словам главы региона, по итогу проверок обнаружилось, что имело место «не совсем справедливое распределение средств». Кроме того, у врачей была большая нагрузка.

«Тагильская ситуация научила нас быстро реагировать», — признался Куйвашев.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2019 года в Нижнем Тагиле из двух больниц массово уволились хирурги. Врачей удалось вернуть после переговоров.

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