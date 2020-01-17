Ставрополь, , 14:00 — REGNUM Власти Ставрополья в 2020 году выделили 30 млн рублей на ремонт жилья ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора края по итогам состоявшегося 16 января заседания рабочей группы по подготовке к празднованию 75-летия Победы.

В настоящее время за этой мерой поддержки обратились 223 ветерана, которым уже оказывается соответствующая помощь. На Ставрополье также произведена единовременная выплата детям войны, которая начала действовать в крае в прошлом году.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года в Ставропольском крае был принят региональный закон «О детях войны». В соответствии с документом, ежегодные выплаты в размере 5 тыс. рублей получают жители края, родившиеся на территории СССР и не достигшие совершеннолетия на 3 сентября 1945 года.

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