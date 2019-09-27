Ставрополь, , 09:14 — REGNUM Власти Ставрополья планируют с 2021 года увеличить ежегодные выплаты детям войны. Об этом 26 сентября на встрече с ветеранским активом заявил глава региона Владимир Владимиров, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора края.

«Владимир Владимиров подчеркнул, что в будущем году и в дальнейшем эта мера поддержки [выплаты детям войны] на Ставрополье будет сохранена. В правительстве края прорабатывается вопрос об увеличении её размера с 2021 года», — сказано в сообщении.

В ходе встречи также были обсуждены такие темы, как участие ветеранских организаций в общественной жизни региона и подготовка к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Напомним, региональный закон «О детях войны в Ставропольском крае» был принят в декабре 2018 года. К этой категории относятся граждане, родившиеся на территории СССР и не достигшие совершеннолетия на 3 сентября 1945 года. Также они должны постоянно проживать на Ставрополье. На сегодня размер ежегодной выплаты детям войны составляет 5 тыс. рублей.

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