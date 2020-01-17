Санкт-Петербург, , 13:37 — REGNUM Красносельский районный суд Санкт-Петербурга спустя два года после происшествия вынес решение по иску школьницы, которую избил и чуть не придушил другой ученик. Иск был предъявлен к школе, а также к виновнику инцидента и его родителям.

Причиненный моральный вред суд оценил в 40 тысяч рублей, вместо полумиллиона, как просила пострадавшая. Об этом в пятницу, 17 января, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Нападение на ученицу одной из школ Красносельского района Петербурга произошло 27 ноября 2018 года. Во время перемены одноклассник избил девочку, после чего ей пришлось обращаться за помощью к медикам в больницу. Несмотря на причинённый вред, инспекция по делам несовершеннолетних УМВД России по Красносельскому району отказала в возбуждении уголовного дела, несмотря на то, то материалами проверки факт нападения был подтверждён.

По словам ученика, в тот день он дежурил на втором этаже школы. Около 10:00 утра он остановил одноклассницу и сказал ей «не бегать», на что та схватила его за горло. Однако слова мальчика объективно не подтвердились, поскольку все холлы учебного заведения были оснащены камерами видеонаблюдения. Также его версию не подтвердили очевидцы.

Как следует из материалов дела, нападение произошло после третьего урока в 10:50. В больницу девочка поступила в 12:18, парень же обратился за медицинской помощью спустя несколько часов, ближе к вечеру, хотя в случае нападения на него он мог бы в то же время обратиться к врачам, что и пострадавшая.

По данным проверки, прежде чем толкнуть девочку, он душил ее. Это видели другие школьники, это попало на записи камер видеонаблюдения и отразилось в ярко выраженных телесных повреждениях, которые зафиксировали у пострадавшей врачи.

В суде представитель стороны истца утверждал, что вина парня установлена и просил привлечь его законного представителя и школу к субсидиарной ответственности за принесенный вред здоровью, взыскать солидарно моральный вред в размере 500 000 рублей.

«Суд исковые требования удовлетворил частично. Взыскал с ГБОУ СОШ Красносельского района моральный вред в размере 40 000 рублей, в удовлетворении остальной части требований отказал», — говорится в сообщении судебной пресс-службы.