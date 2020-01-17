Южно-Сахалинск, , 11:37 — REGNUM Пятеро управленцев с Сахалина прошли в финал Всероссийского конкурса «Лидеры России», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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В финал, который пройдёт в конце марта 2020 года в Сочи, прошли Алексей Шнайдер (ПАО ДЭК), Владимир Александров (Сахалин Энерджи), Вячеслав Бамбуров (АО «Звезда редуктор»), Николай Батулин (Корпорация развития Сахалинской области), Ильяс Колмыков (предприниматель из поселка Малокурильское).

Как сообщало ИА REGNUM, в полуфинал Всероссийского конкурса «Лидеры России» прошли 24 представителя Сахалина. Полуфинал прошёл на площадке ДВФУ во Владивостоке с 15 по 16 января 2020 года.