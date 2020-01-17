Роквилл, США, , 10:36 — REGNUM На YouTube-канале компании Bethesda Softworks 16 января вышел трейлер нового дополнения для игры The Elder Scrolls Online под названием Greymoore. Его релиз на PC состоится 18 мая 2020 года.

В Greymoore игрокам откроется новая локация Западный Скайрим, хранящая тёмные секреты. Судя по трейлеру, в новом дополнении геймеры будут противостоять высшим вампирам.

Напомним, The Elder Scrolls Online — это MMORPG (массовая многопользовательская ролевая игра) от компании Bethesda Softworks. В ней игроки могут создать уникального персонажа и отправиться в путешествие по Тамриэлю (главная локация серии игр TES).

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