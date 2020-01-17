Волгоград, , 10:11 — REGNUM Семь летальных случаев отравления алкоголем зарегистрировано за 2019 год в Волгоградской области, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора. Смертельные случаи вызваны этиловым спиртом, метанолом и суррогатами алкоголя.

От фальсификата погибли пять мужчин и две женщины. Всего в 2019 году в Волгоградской области зарегистрировано 232 случая острых отравлений спиртосодержащей продукцией. При этом региональные показатели ниже среднероссийского уровня.

В 73% случаях алкогольных отравлений причиной являлось токсическое действие этанола.