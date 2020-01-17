Пекин, , 09:31 — REGNUM Количество населения материковой части КНР перешагнуло за 1,4 млрд человек. Об этом 17 января сообщает газета China Daily.

Согласно официальным данным Национального бюро статистики КНР, официальный прирост населения страны оставил 4,67 млн человек по отношению к 2018 году. При этом количество мужчин продолжает превышать число женщин — 715,27 млн человек против 684,78 млн человек.

Отметим, в последние несколько лет темпы роста населения Китая снизились, из-за чего в 2015 году даже была отменена программа «одна семья — один ребёнок», выполнившая за 40 лет свою функцию сдерживания неконтролируемого роста населения, за чем не успевала растущая экономика КНР. При этом в настоящее время перед страной встала проблема старения её населения.