Гонконг, Китай, , 08:20 — REGNUM За восемь месяцев протестных акций число задержанных в Гонконге за участие в незаконных действиях достигло 7 тысяч человек. Об этом 17 января сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на данные, представленные комиссаром полиции Гонконга Крисом Таном.

Издание рассказало об отчёте начальника полиции на заседании Центрального и Западного районного Совета Гонконга, на котором им были представлены подробные данные о ситуации с прошедшими массовыми социальными волнениями и беспорядками.

Всего с начала беспорядков летом 2019 года полиция задержала 7019 правонарушителей, из которых примерно 40% — студенты. По решению судов к ответственности за участие в массовых беспорядках привлечены уже почти 1,1 тысяч человек.

На реплику, не собирается ли Тан извиниться перед публикой за так называемое «полицейское насилие», он ответил, что это «мятежники должны извиняться за вред, который они причинили обществу».

Как сообщало ИА REGNUM, в Гонконге более шести месяцев продолжаются акции протеста, которые начались после решения властей принять закон об экстрадиции подозреваемых в преступлениях на территорию материкового Китая, что, по мнению демонстрантов, умаляет автономию региона. Акции протеста в начальной стадии сопровождались многочисленными актами вандализма. После отзыва законопроекта, протесты не прекратились, но постепенно стали проходить в более мирном ключе.

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