Благовещенск, , 06:19 — REGNUM Синоптики Приамурья рассказали, что в дни Крещения ждать особых холодов, вопреки народным поверьям, не стоит, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Периоды сильных морозов год от года сменяются морозами умеренными, именно это и произошло в 2020 году: ждать сильных заморозков жителям Приамурья не стоит: среднесуточные температуры практически на территории всей области превышают многолетние нормы на 3−5 градусов. И это несмотря на то, что ночные температуры на севере Приамурья держатся на отметках минус 30… 37 градусов. На юге области — минус 25… 30.

В Крещенскую ночь особых отклонений не произойдёт, что положительно скажется на настроении людей, пожелавших принять участие в традиционных крещенских купаниях.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Гидрометцентра России рассказал, какая будет погода на Крещение: на территории всей страны температура будет выше многолетних значений.