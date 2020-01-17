Биробиджан, , 05:32 — REGNUM В Биробиджане ЕАО в отделе по вопросам миграции состоялась первая в этом году торжественная церемония принесения присяги гражданина России иностранцами, получившими российское гражданство, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного УМВД.

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В 2019 году в Еврейской автономной области присягу гражданина Российской Федерации приняли 109 человек. Согласно действующему законодательству, перед получением паспорта гражданина РФ, соискатель российского гражданства должен поклясться соблюдать Конституцию страны, уважать её культуру и историю. Если он отказывается это сделать, решение о приобретении гражданства подлежит отмене.

Как сообщало ИА REGNUM, двойное гражданство, которым обладают некоторые государственные чиновники, не способствует патриотическому настрою среди подобных руководителей.