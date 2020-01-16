Санкт-Петербург, , 18:20 — REGNUM Российское чиновничество следует очистить от госслужащих с двойным гражданством, так как их работа ничего общего с патриотизмом не имеет. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал директор Информационно-аналитического центра «Время» Михаил Чирков.

В своем послании Федеральном собранию президент Владимир Путин предложил на конституционном уровне запретить главам регионов, членам Совета Федерации, депутатам Государственной Думы, премьер-министру, вице-премьерам, министрам, руководителям федеральных органов и судьям иметь иностранное гражданство, вид на жительство либо иной документ, который позволяет постоянно жить в другой стране. Сразу после оглашения послания правительство во главе с Дмитрием Медведевым отправилось в отставку.

«Предыдущий кабинет — это люди, которые засиделись в правительстве, они не смогли наладить работу никоим образом, им стало скучно, а при зарплатах, деньгах, бизнесах у жён и двойном, тройном гражданстве им наплевать на матушку Россию. Так что запрет на двойное гражданство тем, кто занимает высокие посты — это правильно», — считает Чирков.

По его мнению, сложно назвать патриотами людей, кто «сидел в правительстве, имел сумасшедшие зарплаты и ничего не делал для государства, но рассуждали, как хорошо живется в стране». «Им действительно хорошо живется в стране, так как они давно оторвались от народа», — добавил Чирков.

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Он надеется, что предложенные президентом конституционные изменения все же способствуют движению вперед, а страна начнет чувствовать себя «по-другому», развиваться же будут не только Москва и «чуть-чуть Петербург», а вся Россия, чтобы люди не бежали из деревни.

«Мы проезжаем от Москвы 100 километров и видим разруху. При этом говорим о великой стране. Как только у человека будет доход свыше 1417 евро — это статистика — человек начнет мыслить, думать, относиться к своей жизни по-другому, начнет чувствовать себя гражданином, будет самосознание расти. Нужно повышать благосостояние граждан и давать возможность создавать бизнесы», — подчеркнул Чирков.

В этой связи он приветствовал еще одно поручение президента — продлить действие материнского капитала до 2026 года и повысить выплату за второго ребенка до 616 тыс. рублей (почти 10 тыс. долл. США).

«Это приличные деньги, не пустопорожние разговоры, а серьезное отношение к народу, позволяет заняться демографией в России», — полагает Михаил Чирков.

Тем не менее, он считает необходимым добиться большего равновесия ветвей власти, а не выстраивания вертикали, так как на данный момент, по его мнению, народ выключен из принятия политических решений, хоть и имеет номинальное право голосования.