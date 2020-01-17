Пекин, , 04:26 — REGNUM Таможня Китая расследовала 4198 случаев контрабанды в 2019 году, что на 16,8% выше, чем годом ранее, сообщили 16 января в Генеральном управлении таможни КНР.

Среди всех случаев 2038 связаны с уходом от уплаты пошлины, что на 15% выше, чем годом ранее на суммарную сумму 78,16 млрд юаней ($11,36 млрд). Одновременно с этим, 372 случая связаны с импортом иностранного мусора общим весом 762 тыс. тонн, что значительно ниже, чем годом ранее.

Как отметили в управлении, благодаря принятым эффективным мерам, контрабанда твердых отходов значительно снизилась в стране. Таможня также расследовала 467 уголовных дел, связанных с контрабандой редких и находящихся под угрозой вымирания видов животных и продуктов из них.