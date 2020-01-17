Пекин, , 03:56 — REGNUM Китайская полиция раскрыла 2782 случая спекуляции и подделки железнодорожных билетов в рамках специальной кампании в преддверии Китайского Нового года, сообщает 16 января агентство Синьхуа.

Более 23,4 тыс. билетов и 121 тыс. поддельных билетов было конфисковано в рамках кампании по борьбе со спекуляциями билетами в декабре 2019 года, сообщили в Министерстве общественной безопасности КНР. Для того, чтобы пресечь спекуляцию билетами, полиция усилила патрулирование у вокзальных касс, а также организовала видеонаблюдение.

В текущем году Китайский Новый год выпадает на 25 января. В связи с этим бум железнодорожных перевозок стартует 10 января и продлится до 18 февраля 2020 года. Ожидается, что за этот период будет осуществлено около 440 млн железнодорожных поездок.