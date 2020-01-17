Якутск, , 04:07 — REGNUM Трое якутян по итогам дальневосточного этапа Всероссийского конкурса «Лидеры России» попали в финал, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный сайт платформы конкурса.

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14−16 января во Владивостоке проходил полуфинал дальневосточного этапа. Жюри отобрали тридцать лучших конкурсантов, в числе которых оказались якутяне Василий Гринченко, Иван Луцкан и Артём Фирстов. Они будут представлять Дальний Восток в финале в Сочи, который пройдёт 20−21 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, больше всего участников попали в полуфинал «Лидеров России» от Приморья — 76, Хабаровский край — 71, Якутия — 42, Бурятия — 39, Приамурье — 30, Сахалин — 24, Забайкалье — 23 человека, Камчатка — 14, Колыма — 9, Еврейская АО — 2. Представители Чукотки не попали в полуфинал.