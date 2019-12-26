Якутск, , 10:30 — REGNUM Якутия, Приморье и Хабаровский край возглавили рейтинг по количеству участников, приглашенных в полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России-2020», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Якутии.

Читайте также: Определены ТОП-10 регионов по количеству полуфиналистов «Лидеров России»

В очные региональные полуфиналы из 9 644 человек подавших заявки, попало 2 988 конкурсантов. Дальний Восток на очном этапе представят 330 претендентов. В первые месяцы 2020 года пройдут полуфиналы за выход в суперфинал.

Больше всего участников от Приморья — 76, Хабаровский край — 71, Якутия — 42, Бурятия — 39, Приамурье — 30, Сахалин — 24, Забайкалье — 23 человека, Камчатка — 14, Колыма — 9, Еврейская АО — 2. Представители Чукотки не попали в полуфинал.

В суперфинал выйдут всего 300 участников, которым вручат грант в размере 1 млн рублей. Победителями станут 100 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября 2019 года президент России Владимир Путин поддержал запуск третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России».