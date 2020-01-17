Гуйян, Китай, , 02:08 — REGNUM Провинция Гуйчжоу на юго-западе Китая намерена закрыть небольшие угольные шахты годовой мощностью менее 300 тыс. тонн в течение 2020 года, сообщает 16 января агентство Синьхуа.

Провинция также намерена улучшить технологическое оснащение оставшихся шахт, а также значительно улучшить состояние все угольной промышленности в целом, сообщили местные власти во время рабочего совещания по чрезвычайным ситуациям.

Ранее Гуйчжоу приостановила добычу угля на шахтах годовой мощностью менее 300 тонн после того, как 16 горняков погибли от выброса угля и газа 17 декабря 2019 года. Инспекциям было поручено провести проверку уровня газа на крупных шахтах.

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