Лос-Анджелес, США, , 00:24 — REGNUM В многопользовательской игре Apex Legends появился новый игровой режим Live.Die.Live. Об этом 16 января сообщил портал Comicbook.

Этот режим позволяет персонажам автоматически возрождаться, когда они попадают под кольцо. Это работает при условии, что как минимум один игрок из каждой команды должен быть живым при каждом сужении кольца. Отмечается, что этот режим будет доступен до 18 января 2019 года.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что ошибка в Apex Legends позволяла менять внешность персонажа прямо во время матча. Обнаруживший это игрок сообщил, что при этом способности героя оставались неизменными.

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