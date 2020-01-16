Екатеринбург, , 23:52 — REGNUM Социологи выявят отношение екатеринбуржцев к строящемуся микрорайону Новокольцовски. Об этом сообщает «Ура.ру».

Как выяснило издание, исследование проводит фонд «Социум».

Горожан опрашивают, какие ассоциации вызывает у них микрорайон. Для «разогрева» жителей спрашивают об общем состоянии строительного рынка, а также уточняют платежеспособность респондентов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее фонд «Социум» провёл опрос о возвращении прямых выборов мэра Екатеринбурга. Оказалось, что более 70% опрошенных высказалось за данную инициативу.

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