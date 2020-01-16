Тверь, , 20:41 — REGNUM Задачи по реализации послания президента России Владимира Путина в Тверской области определил губернатор региона Игорь Руденя. 16 января он провел совещание с руководителями министерств и ведомств, территориальных подразделений федеральных структур Тверской области, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона.

«В послании президента ключевое внимание уделено демографической и семейной политике. Главой государства предложены беспрецедентные по масштабам меры поддержки семей, в первую очередь молодых и многодетных. Необходимо оперативно подготовить распоряжение правительства о первом пакете мер по реализации послания президента и улучшению демографической ситуации в регионе. Кроме того, нужно разработать перечень предложений по итогам послания в целом», — поручил Руденя.

Глава региона также заявил о необходимости разработать пакет решений о реновации и строительстве новых учреждений образования в регионе, об усилении воспитательной работы с детьми и молодежью. Кроме того, обсуждалась работа по развитию высшего образования, формированию системы поддержки инвестиционных проектов, малого и среднего бизнеса. Ключевым вопросом в регионе остаётся модернизация здравоохранения. Губернатор поручил продумать географию размещения ФАПов, проработать вопросы ремонта больниц, создания межрайонных медицинских центров, определить перечень оборудования и планы ремонтов учреждений. Особо губернатор подчеркнул роль муниципальной власти в данной работе.