Москва, , 18:53 — REGNUM Ряд главных российских трасс имеют риск возникновения опасных ситуаций. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic Эдуард Миронов.

«Сейчас М-5 и М-7 представляют собой главные трассы, которые соединяют европейскую часть России с Сибирью, Уралом, Дальним Востоком и Китаем. И именно по М-5 осуществляется основная часть доставок транзитных и импортных грузов. Помимо этого, также существует маршрут E38, соединяющий Казахстан и Украину. По трассам Р-119, Р-120 и А-298 можно доехать до Белоруссии. Все эти трассы, за исключением М-7 между Москвой и Нижним Новгородом, имеют две полосы движения (одна полоса в каждую сторону), что повышает риск возникновения опасных ситуаций в случаях необходимости осуществления обгона и иных манёвров, которые связаны с выездом на встречную полосу», — сказал Миронов.

По его словам, основными задачами трассы «Меридиан» в текущем плане является соединение Казахстана и Белоруссии, а также создание кратчайшего маршрута из Китая в Европу: «Помимо этого, трасса способна разгрузить московские и подмосковные дороги от транзитного транспорта. Но это также является и недостатком, потому что она будет малопригодна для доставок внутри страны. В отличие от М-11, М-4 и других платных межрегиональных трасс, «Меридиан», вероятно, будет мало популярна среди жителей России при использовании для частных нужд».

Миронов отметил, что вопрос экономической эффективности данного проекта при планируемой цене 70 евроцентов для перевозчиков не из ЕАЭС остаётся открытым. Специалист напомнил, что в будущем предстоит оценить, достаточное ли количество товаров приходится на постоянную загруженность 2000 км трассы и понять, насколько быстро, относительно железнодорожной, будет осуществляться доставка.