Москва, , 18:22 — REGNUM Актёра театра и кино, телеведущего Ивана Урганта обвинили в глумлении над христианскими ценностями участники общественного православного движения «Сорок сороков». Петиция, требующая принять меры к авторам передачи «Вечерний Ургант» из-за прозвучавших в её эфире шуток, опубликована 15 января на сайте CitizenGo.

Участников общественного движения возмутили шутки, прозвучавшие в эфире программы «Вечерний Ургант», вышедший в день празднования православного Рождества. Их возмутили приглашённые в передачу ведущим Иваном Ургантом гости, в частности Жерар Депардье и музыкант «Джисус», который пришёл на передачу в майке с надписью «Я — сын бога!». Также активисты возмутились шутками гостей и ведущего, которые они восприняли как глумление над Иисусом Христом, христианскими традициями и православной религией в целом.

Православные активисты напомнили о том, что у ведущего Ивана Урганта есть двойное гражданство, и в связи с этим предложили закрепить в Конституции запрет на двойное гражданство, а Урганта лишить гражданства России.

Также активисты призвали руководство телеканала принять меры и снять с эфира выпуск передачи, уволить виновных в его появлении и принести извинения верующим, чьи чувства были оскорблены.

К настоящему времени петиция собрала более 8500 подписей.

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