Екатеринбург, , 16:44 — REGNUM В екатеринбургском аэропорту Кольцово вернули курительные комнаты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово.

В авиаучреждении теперь действуют четыре курилки: две из них расположены в терминале международных авиалиний, ещё две — в терминале внутренних аваалиний.

Курительные комнаты соответствуют всем требованиям законодательства. Курилки открыли в залах ожидания и в бизнес-залах.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о возвращении курилок в российские аэропорты. Комнаты доступны для пассажиров, зарегистрировавшихся на рейс или путешествующих транзитом.

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