Рига, , 16:42 — REGNUM Латвия достигла самого низкого уровня рождаемости за последние 10 лет. Об этом заявил демограф Илмар Межс порталу Dienas Business.

По его мнению, ситуация в ближайшие годы в стране только ухудшиться. Межс считает, что для повышения уровня рождаемости в Латвии правительство ничего не делает.

«Речь идёт о материальной поддержке и налоговых льготах для молодых родителей, доступности детских садов семей», — отметил он.

По его словам, ежегодно население Латвии сокращается на 10 000 человек, а среднее число детей в семье продолжает падать.