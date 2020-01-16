Москва, , 15:53 — REGNUM Во многих регионах России стартовала экологическая акция «Ёлочный круговорот-2020» по утилизации новогодних ёлок. Гражданам предлагается сдавать на переработку ели, сосны и пихты, сообщили в Минприроды. РФ.

Читайте также: В Москве стартовала акция по утилизации новогодних ёлок

Так, в Москве открылось 379 пунктов по приёму новогодних ёлок. Они будут работать до 1 марта. Также акция по сбору и утилизации «Елки — не палки!» проходит в Челябинске, акция «Ёлковорот» — в Крыму, «Ёлки, палки и щепа» — в Санкт-Петербурге.

Отмечается, что с 2015 года в Ленинградской области было собрано более 10 тыс. хвойных деревьев. В Уфе в 2019 году после Нового года за два дня было собрано около 1 тыс. ёлок.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске организованы специальные пункты приёма бывших в употреблении новогодних ёлок. За каждую сданную ёлку дают бесплатный билет в зоосад.

Читайте также: В Хабаровске за сданную в пункт приёма ёлку дают билет в зоосад