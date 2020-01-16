Ростов-на-Дону, , 15:41 — REGNUM Делегация Ростовской области, принимающая участие в международном аграрном форуме «Зелёная неделя-2020» в Германии, почтила память советских солдат. Церемония возложения цветов к мемориалу павших воинов состоялась в Берлине. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы Донского региона 16 января.

Минутой молчания почтили память бойцов Красной армии губернатор Ростовской области Василий Голубев вместе с послом РФ в ФРГ Сергеем Нечаевым. Церемония прошла в берлинском парке Тиргартен.

Монумент в Берлине был создан по решению военного совета 1-го Белорусского фронта. Его открыл парад союзнических войск 11 ноября 1945 года.