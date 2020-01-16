Новосибирск, , 15:23 — REGNUM По прогнозу синоптиков, завтра днём, 17 января, и ночью 18 января в Новосибирской области ожидаются неблагоприятные метеоявления, сообщает региональное управление МЧС РФ,

«Новосибирцев ожидают снег, местами сильный, по юго-востоку мокрый, продолжительные метели и усиление ветра до 16−23 м/с, на дорогах снежные заносы и гололедные явления, — уточнили в ведомстве. — Это способствует возникновению чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением линий связи и электропередач, срывом кровли со зданий и сооружений, нарушению работы транспорта, дорожных и коммунальных служб, увеличению количества дорожно-транспортных происшествий».

Спасатели просят новосибирцев быть бдительными и обеспечить собственную безопасность и своих родных.

Ранее мэрия Новосибирска сообщила, что на Новосибирск надвигается порывистый ветер.