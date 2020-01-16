Вашингтон, , 14:41 — REGNUM Телеканал HBO отменил производство сериала Confederate от шоураннеров «Игры престолов» Дэвида Бениоффа и Дэна Уайсса. Об этом 15 января сообщил портал TV Line.

Причина закрытия сериала не сообщается. Ранее критики уже высказывались против создания Confederate, потому что им показалась оскорбительной идея «шоу о рабстве, которое снимают два белых человека».

Напомним, сериал Confederate анонсировали в 2017 году. Сюжетная линия проекта должна была быть посвящена альтернативному обществу, в котором процветает рабство.

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