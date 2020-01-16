Сеул, , 14:35 — REGNUM В сети появился трейлер шестого сезона «королевской битвы» PUBG (PlayerUnknown's Battlegrounds). Ролик опубликовали 15 января на YouTube-канале IGN.

В шестом сезоне PUBG игрокам предстоит соревноваться на новой карте Каракин, предназначенной для 64 человек. Известно, что в игре также появится возможность разрушать здания.

Напомним, PUBG — это популярный многопользовательский шутер в поджанре «королевская битва». Главная задача каждого игрока — остаться последним выжившим на постоянно-сужающейся карте.

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