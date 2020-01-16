Москва, , 14:24 — REGNUM Мещанский суд Москвы 16 февраля приговорил Алексея Вересова, обвиняемого в угрозе убийством судье, к штрафу в размере 160 тысяч рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Судья Олеся Менделеева постановила назначить Вересову наказание в виде штрафа в размере 160 тысяч рублей. Обвинение просило штраф 170 тысяч рублей.

Вересов обвинялся в нарушении части 1 статьи 296 УК РФ («Совершение угрозы убийством в отношении судьи»).

В связи с тем, что обвиняемый признал свою вину и попросил прощения, дело рассматривалось в особом порядке — без рассмотрения доказательств и допроса свидетелей.

Как установил суд, 16 сентября 2019 года Вересов, обсуждая с другими пользователями социальной сети «ВКонтакте» приговор Павлу Устинову, разместил в социальной сети материалы, содержащий угрозу убийством в адрес судьи за исполнение им служебных обязанностей.