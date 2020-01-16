Брянск, , 14:25 — REGNUM Попытку вывоза крупной партии очищенных кедровых орехов пресекли инспекторы Володарского таможенного поста Брянской таможни. Полтора центнера продукции пытался вывезти из России гражданин Молдавии, сообщили 16 января в пресс-службе Центрального таможенного управления.

Орехи обнаружили при таможенном контроле поезда, следовавшего из Москвы в Кишинёв. Несмотря на то, что владелец груза задекларировал товар, никаких разрешительных документов на вывоз продукции он не имел. Мужчина пояснил, что вёз орехи на продажу.

«В отношении такой продукции действует особый разрешительный порядок вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза. Физическое лицо может вывезти только один килограмм кедровых орехов в скорлупе или полкилограмма очищенных орехов», — уточнил заместитель начальника Володарского таможенного поста Марат Шамсиев.

В отношении иностранного гражданина возбуждено дело об административном правонарушении.