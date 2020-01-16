Брянск, 16 января 2020, 14:25 — REGNUM Попытку вывоза крупной партии очищенных кедровых орехов пресекли инспекторы Володарского таможенного поста Брянской таможни. Полтора центнера продукции пытался вывезти из России гражданин Молдавии, сообщили 16 января в пресс-службе Центрального таможенного управления.
Орехи обнаружили при таможенном контроле поезда, следовавшего из Москвы в Кишинёв. Несмотря на то, что владелец груза задекларировал товар, никаких разрешительных документов на вывоз продукции он не имел. Мужчина пояснил, что вёз орехи на продажу.
В отношении иностранного гражданина возбуждено дело об административном правонарушении.