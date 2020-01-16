Ставрополь, , 13:57 — REGNUM Власти Ставрополья планируют до 2024 годах наладить качественное бесперебойное водоснабжение в 49 населенных пунктах региона. В общей сложности в них проживают почти 111,5 тыс. человек, сообщили ИА REGNUM 16 января в пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

«Предстоит большая работа. Губернатор поставил перед нами масштабную задачу — до 2024 года обеспечить централизованным качественным водоснабжением почти 100% населения края», — рассказал глава ведомства Роман Марченко.

В 2020 году краевой бюджет на улучшение качества водоснабжения направит свыше 700 млн рублей. Так, например, в этом году планируется завершить реконструкцию водопроводной сети села Калиновское Александровского района. Протяженность водопровода, который предстоит восстановить, составляет около 36 км. Это позволит обеспечить бесперебойным водоснабжением более 3 тыс. селян.

Одним из крупных проектов также является строительство межпоселкового водопровода в Новоалександровском городском округе, которое продолжится в этом году. Новый водовод должен обеспечить качественной водой более 3,6 тыс. жителей семи населенных пунктов: поселков Присадовый, Ударный, Светлый, Встречный, Крутобалковский, Виноградный, Кармалиновский и хутора Мокрая балка. Стоимость проекта составляет 351 млн рублей.

Читайте также: На решение проблем с канализацией на курортах Ставрополья нужны миллиарды