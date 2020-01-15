Железноводск, Ставропольский край, , 10:58 — REGNUM На устранение проблем с водоснабжением и канализацией в курортном регионе Кавказских Минеральных Вод (КМВ) потребуется до 40 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора Ставрополья по итогам состоявшегося 14 января в Железноводске рабочего совещания по вопросам создания проекта генерального плана развития КМВ.

Власти края приступили к разработке документа, который будет включать развитие инженерной инфраструктуры, модернизацию коммунальных сетей, ремонт действующих санаториев, создание новых курортных объектов.

«Серьезной задачей остается развитие коммунальной инфраструктуры региона КМВ. По оценке, только на устранение существующих проблем с водоснабжением и канализацией потребуется до 40 млрд рублей», — сказано в сообщении.

В ближайшие месяцы проект генплана развития КМВ планируется представить на общественное обсуждение.

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