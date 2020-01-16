Цхинвал, , 13:44 — REGNUM Ректоры двух вузов из Южной Осетии и Луганской Народной Республики (ЛНР) подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом 15 января сообщает агентство «Рес».

По данным журналистов, подписание проходило в Юго-Осетинском государственном университете им. А. Тибилова, где глава вуза Вадим Тедеев принял коллегу из Национального университета ЛНР им. Т. Шевченко Елену Трегубенко.

«С Национальным университетом ЛНР мы будем сотрудничать по многим направлениям», — сообщил Тедеев.

Он также сказал, что уверен в выполнении всех пунктов подписанного договора.

Сообщается, что вузы начнут делиться опытом, сотрудничать в сфере повышения квалификации, кроме того ученые из Южной Осетии смогут защищать диссертации в ЛНР. Также стороны соглашения будут проводить совместные конференции, научные форумы и другие мероприятия.