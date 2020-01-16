Варшава, , 13:29 — REGNUM Во вторник, 14 января, три офицера вооружённых сил Польши и два предпринимателя были задержаны сотрудниками Военной жандармерии и Центрального антикоррупционного бюро по подозрению в коррупции. Об этом сообщил прокурор Анджей Голец из краевой прокуратуры.

Задержаны бывший начальник управления военной службы инспекции поддержки Вооруженных сил в Быдгоще полковник резерва Кшиштоф Б., заместитель начальника Службы инспекции поддержки Вооруженных сил в Быдгоще полковник Павел М., начальник отдела снабжения 16-го Военного хозяйственного отряда в Дравске Поморском майор Аркадиуш Р., а также два предпринимателя — Мирослав С. и Томаш К.

Как утверждает прокуратура, офицеры и предприниматели создали устойчивое преступное сообщество. Офицеры сообщали предпринимателям известные им сведения о готовящихся и уже проводимых тендерах, и о научно-исследовательских работах, проводимых министерством обороны. За это они получали различные имущественные вознаграждения.

«Установлено, что предприниматель Томаш К. контактировал с полковником резерва Кшиштофом Б. и майором Аркадиушем Р., которые передавали ему секретную информацию о проводимых министерством обороны тендерах. Взамен он предлагал им, среди прочего, деньги, зарубежные поездки, электронное оборудование. Например, Аркадиуш Р. Получил от Томаша К. имущественную выгоду в виде поездки на Занзибар и мобильного телефона. Полковник Павел М. за предоставление секретной информации должен был получить от Мирослава С. 200 тысяч злотых (около 50 тысяч долларов)», — цитирует сообщение прокуратуры «Польское радио».

"В Войске Польском действует принцип «нулевой терпимости» для любого нарушения закона. Все, кто совершает преступления, понесут суровое наказание. Спасибо офицерам Военной контрразведки и Военной полиции за оперативные и эффективные действия», — написал в своём Твиттере министр национальной обороны Мариуш Блащак.