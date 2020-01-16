Москва, , 12:54 — REGNUM В рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию вошли 18 представителей ОНФ

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель Поискового движения России Елена Цунаева отметила, что как историк, кандидат наук она понимает фундаментальное значение Конституции для государства и его граждан.

«Я согласна с главой государства в том, что потенциал нашей Конституции высокий, и, хотя документ создавался в трудные для страны времена, он получился качественным», — подчеркнула Елена Цунаева.

Кроме того, важна ремарка президента о том, что мнение граждан также будет услышано при работе над предложениями к поправкам, добавила она.

«Созданная рабочая группа профессиональна по составу. В нее входят юристы, общественные деятели из разных отраслей: спорта, культуры, искусства. Работа предстоит огромная. Но это наша страна, наша Конституция. Так что постараемся сделать все возможное. И я уверена, что с поставленной задачей мы справимся», — резюмировала Елена Цунаева.

Член Центрального штаба ОНФ, ректор Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Виктор Блажеев отметил, что «изменения в Конституцию РФ предстоит вносить, исключив все возможные противоречия, которые могут при этом возникнуть, чтобы все было сбалансировано».

Виктор Блажеев напомнил, что статья 15.4 Конституции РФ фактически устанавливает приоритет международного права над российским законодательством.

«Однако я согласен с президентом Владимиром Путиным, что с точки зрения усиления суверенитета государства Конституция должна иметь несомненный приоритет перед всеми остальными законами, нормативными актами, в том числе и международными договорами», — подчеркнул Виктор Блажеев.

Он добавил, что поправки могут коснуться и других вопросов. Среди них — введение Госсовета как одного из органов власти, поскольку он сейчас носит совещательный характер. Муниципальные органы власти также должны быть вписаны в систему органов государственной власти. Еще один важный вопрос связан с перераспределением полномочий между президентом, Госдумой и правительством, в том числе в части формирования правительства.

«Это серьезная и ответственная работа, которая надолго определит путь развития страны. Мы сделаем все возможное, чтобы российский народ был доволен Конституцией страны», — отметил сопредседатель Центрального штаба ОНФ, доктор Леонид Рошаль.