Москва, 16 января 2020, 12:54 — REGNUM В рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию вошли 18 представителей ОНФ
Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель Поискового движения России Елена Цунаева отметила, что как историк, кандидат наук она понимает фундаментальное значение Конституции для государства и его граждан.
Кроме того, важна ремарка президента о том, что мнение граждан также будет услышано при работе над предложениями к поправкам, добавила она.
Член Центрального штаба ОНФ, ректор Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Виктор Блажеев отметил, что «изменения в Конституцию РФ предстоит вносить, исключив все возможные противоречия, которые могут при этом возникнуть, чтобы все было сбалансировано».
Виктор Блажеев напомнил, что статья 15.4 Конституции РФ фактически устанавливает приоритет международного права над российским законодательством.
Он добавил, что поправки могут коснуться и других вопросов. Среди них — введение Госсовета как одного из органов власти, поскольку он сейчас носит совещательный характер. Муниципальные органы власти также должны быть вписаны в систему органов государственной власти. Еще один важный вопрос связан с перераспределением полномочий между президентом, Госдумой и правительством, в том числе в части формирования правительства.