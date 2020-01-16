Магас, , 12:12 — REGNUM В Ингушетии в 2020 году будут обеспечены жильем более 300 семей вынужденных переселенцев из Чечни. На жилищные сертификаты для них будет выделено из федерального бюджета свыше 1 млрд рублей, сообщили в пресс-службе министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии.

Всего в очереди на жилье для данной категории лиц состоят около 430 семей. В 2020 году очередь уменьшится на 320 семей, пишет ТАСС. В прежние годы уже получили квартиры более 1400 семей, потерявших жилье в ходе военных кампаний в Чечне и решивших остаться на постоянное место жительства в Ингушетии.

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Как сообщало ИА REGNUM, министр по внешним связям, национальной политике, печати и информации региона Руслан Волков ранее информировал, что прием заявлений от переселенцев из Чечни на получение жилья в Ингушетии будет прекращен с 1 января 2020 года.

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