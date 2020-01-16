Варшава, , 11:59 — REGNUM Симулятор воздушных сражений на вертолётах Heliborne появится на игровых консолях PS4 и Xbox One. Об этом 15 января сообщил сайт konsolowe.info.

Разработка версии игры для консолей уже ведётся, но дата её релиза пока неизвестна. Сообщается, что польская компания Klabater выкупила права на марку Heliborne у авторов игры — студии JetCat Games.

Напомним, релиз Heliborne в Steam состоялся в 2017 году. Проект был тепло принят игроками и критиками.

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