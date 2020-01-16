Кэри, США, , 11:54 — REGNUM В многопользовательском шутере Fortnite появились новые возможности для модификации оружия. Об этом разработчики из Epic Games рассказали в ролике на YouTube-канале игры 15 января.

Теперь при помощи верстака геймеры смогут не только улучшить автомат, но и превратить его в «тяжёлый автомат». Сообщается, что эта функция будет недоступна в соревновательном режиме.

Напомним, Fortnite — это популярный многопользовательский шутер в поджанре «королевская битва». Главная задача каждого игрока — остаться последним выжившим на постоянно-сужающейся карте.

Читайте ранее в этом сюжете: В Borderlands 3 временно увеличился шанс получения легендарного оружия