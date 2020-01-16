Екатеринбург, , 10:58 — REGNUM Маловероятно, что в России из-за изменения системы маткапитала будут пользоваться спросом небольшие квартиры. Об этом сообщает «Ура.ру».

Как сообщил коммерческий директор компании «Атомстройкомплекс» Данил Кузнецов, граждане действительно используют маткапитал для покупки квартир. Тем не менее, маловероятно, что рынок позволит строить минимальные по площади квартиры-«маткапиталки», полагает специалист.

По словам главы отдела новостроек риелторской компании «Этажи» Татьяны Гулиной, сейчас небольшие квартиры-студии не пользуются спросом. Люди предпочитают доплатить за более полноценную квартиру, чем довольствоваться малым, считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный аналитик «Уральской палаты недвижимости» Михаил Хорьков заявил о скором появлении небольших квартир-«маткапиталок». Такое жильё могло бы стать популярным из-за изменения системы маткапитала, считает эксперт.

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