Чханвон, Южная Корея, , 09:22 — REGNUM Корабли ВМС Южной Кореи вернулись в страну после 141-дневного морского плавания. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей ВМС страны.

По их словам, 15 января эсминец класса «Чхунмугон Ли Сун Син» «Мунму Великий» и боевое вспомогательное судно бросили якорь в порту Чханвона.

Известно, что в шестом кругосветном морском плавании приняли участие 600 человек, в том числе 139 курсантов военно-морской Академии.

В рамках рейда, начавшегося 28 августа 2019 года, члены экипажа посетили 14 портов в 12 странах, таких как Филиппины, Вьетнам, Таиланд, Индия, Египет, Италия, Нидерланды, Швеция, Норвегия, США, Колумбия и Канада, и преодолели 59 тыс. км.

Читайте ранее в этом сюжете: Корабль ВМС Южной Кореи пришвартовался у берегов Италии — СМИ